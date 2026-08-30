Лукашенко снова включил ретрансляторы? 8 30.08.2026, 18:25

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Российские дроны летят к Киеву странным маршрутом вдоль границы с Беларусью.

30 августа внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», написал в своем телеграм-канале, что сотни реактивных «Шахедов», атакующих Киев в последнее время, практически всегда летят одним и тем же маршрутом — вдоль границы с Беларусью, хотя логичнее было бы выбирать более короткий прямой путь.

По наблюдениям Бескрестнова, дроны летят к украинской столице буквально один за другим и держатся у беларусской границы максимально долго — вместо того чтобы лететь по кратчайшей траектории. По его версии, дело может быть в LTE-модемах, установленных на «Шахедах». При выбранном маршруте они, предположительно, «цепляются» за беларусские базовые станции мобильной связи — это может давать дронам точные координаты и позволять поддерживать телеметрию с оператором вплоть до разворота на Киев.

При этом сам эксперт подчеркнул, что это лишь предположение, а не подтвержденный факт.

Альтернативную версию — что дроны ориентируются на сигнал отдельной сети наземных ретрансляторов сети — Бескрестнов отверг: по его словам, такие пункты связи работают на значительно большем расстоянии от границы, чем траектория полета беспилотников.

Под постом специалиста собралось много комментариев с альтернативными версиями. Часть подписчиков предположила, что дроны просто следуют по кратчайшему из относительно безопасных коридоров, так как полет прямо рядом с границей Беларуси снижает риск, что украинцы применят по им ПВО. Тогда как при полете напрямую через район Чернигова вероятность, что дроны собьют, гораздо выше.

Издание ZN.UA со ссылкой на специалистов по радиоэлектронной борьбе и связи уточняет: обычная вышка мобильной связи 4G/LTE способна распространять сигнал на 15−25 км вглубь соседней территории — этого достаточно, чтобы покрыть приграничную траекторию полета. Также отмечается, что реактивная модификация «Шахед-238» разгоняется до 450−600 км/ч — заметно быстрее винтового «Шахед-136», который летит со скоростью около 180 км/ч. Но реактивный дрон расходует топливо интенсивнее и способен находиться в воздухе только 1,5−2 часа, поэтому оператору, предположительно, приходится выбирать не самый короткий, а наиболее стабильно «прикрытый» связью коридор.

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