«Россияне уже начали разбегаться» 2 30.08.2026, 18:48

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В Кремле могут готовиться к новому этапу мобилизации.

В России появляются новые признаки подготовки мобилизационной инфраструктуры, а часть россиян уже пытается уехать из страны. Означает ли это подготовку к новой массовой мобилизации и как поведут себя россияне, если Кремль все же решится на такой шаг?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза:

— Начнем с того, как ведут себя бараны, когда их ведут на убой. Бараны молча блеют и идут на мясофабрику. Тут точно такая же ситуация.

Но сейчас я, кстати, рассматриваю события, которые могут говорить немного об ином ключе. Это не общая большая мобилизация, а, скорее всего, масштабирование мобилизационных центров, которые уже есть.

Объясню, о чем идет речь. На сегодняшний день Россия по-прежнему за квартал контрактует 90 тысяч убийц, которые готовы служить в российской оккупационной армии. 90 тысяч — это примерно то количество, которое сейчас есть. Но им необходимо готовить резерв. Поэтому вполне возможно, что сейчас именно под этот резерв и идет подготовка учебных центров.

Поэтому пока непонятно, будет мобилизация или нет. Западные эксперты говорят, что Путину сейчас достаточно того количества — 90–93 тысяч контрактников. Это включая россиян, российских уголовников, а также иностранцев, которых удается мобилизовать за квартал. Их хватает для того, чтобы восполнять потери. А вот для создания резервов может потребоваться уже совершенно другая история.

Будут ли россияне сопротивляться? Часть будет выезжать, что мы уже видим. В Армении для россиян уже на 30 процентов поднялись цены на аренду. В Казахстане сейчас происходит усиление режима контроля за въездом россиян. В Грузию также въезжает огромное количество людей. Наблюдаем, что часть выезжает в Турцию.

Россияне бегут, потому что знают: от российской власти можно ожидать чего угодно. Но принял ли Путин окончательное решение действительно проводить большую, глобальную мобилизацию, пока я не вижу этому подтверждения.

Более того, эксперимент, насколько я помню, с подобной мобилизацией был проведен в Пензе, где россиян бусифицировали, и они молчали. Кто-то возмущался, жены кричали, но в целом россияне молчат.

Несмотря на то, что речь идет не о защите своего отечества, а об оккупационных войсках, даже это не заставляет россиян не соглашаться с властью. К сожалению, российские бараны готовы служить кооперативу «Озеро», чтобы он зарабатывал деньги, и отдавать свои жизни за оккупационный режим. Ничего другого я не вижу.

И еще один момент. Надо учитывать, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день не очень хорошая. Поэтому на фоне закручивания гаек и всего происходящего дополнительное давление может привести к нестабильности в России. А Путин этого очень сильно боится. Посмотрим, пойдет ли он на обострение ситуации, запустив мобилизационные процессы.

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