«Гарантирую большое ведро боровиков» 1 30.08.2026, 18:59

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Белорус придумал необычный бизнес на грибах.

В Threads набирает популярность пост с нестандартной услугой. Жителям Гродно и территорий рядом предлагают сходить в лес за боровиками с грибником, который обещает «большое ведро» после «тихой охоты».

«Свожу за боровиками! Вторник – четверг. Гарантирую большое ведро грибов», – написал пользователь Ярослав Луговский. Он пообещал предварительно проверить локацию на наличие боровиков.

Собрать грибы можно будет своими руками. Перед поездкой посмотрят, можно ли заходить в лес в том или ином районе. А цена услуги «свожу за боровиками» – 300 рублей.

В комментариях – бурное обсуждение такой бизнес-идеи. «Есть страховка от медведей?» – спросил пользователь Threads. Автор поста ответил: «Замечены не были. Но косулю или лося повстречать можно».

Другой комментатор предложил добавить к такой услуге горячий чай из термоса, сухарики, «VIP-репеллент», корзину, плед, а также «личную гарантию, что комары кусают только гида».

«Если ведро неполное, гид доедает свой бутерброд и идет искать дальше», – дал сценарий на случай пустых полян тредчанин.

Еще одна комментаторша спросила: «С завязанными глазами будете везти, чтобы место не нашли потом?» Автор поста заверил, что еще один поход с ним в лес в этом году не понадобится.

Некоторые расстраивались, что в Минском и Солигорском районах никто не водит за боровиками – сами грибники находят лишь лисички и сыроежки. «Поезжайте в Хатынь! Там в сезон белых много. Но чем сложнее проехать, тем больше грибов!» – поделился локацией автор поста.

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