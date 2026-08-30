Диетологи назвали два лучших фрукта для похудения 30.08.2026, 19:25

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Они помогают дольше сохранять чувство сытости.

Если вы пытаетесь похудеть, не обязательно отказываться от фруктов из-за их естественного содержания сахара. Наоборот, яблоки и черника могут стать полезной частью рациона, поскольку содержат относительно мало калорий и помогают дольше оставаться сытыми.

В то же время диетологи подчеркнули, что похудение зависит от совокупности привычек, в частности питания и физической активности, пишет Eatingwell.

Чем полезна черника

Как показали исследования, в одной чашке черники содержится около 4 г клетчатки и примерно 90 калорий. Благодаря большому количеству воды и клетчатки эта ягода обладает высокой пищевой ценностью при относительно невысокой калорийности.

Черника также богата полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

Исследования связывают регулярное употребление ягод с меньшим увеличением веса в долгосрочной перспективе.

По словам диетологов, наибольшую пользу ягода приносит тогда, когда ею заменяют более калорийные и бедные питательными веществами перекусы.

Почему стоит есть яблоки

По данным исследований, среднее яблоко также содержит около 90 калорий, а количество клетчатки составляет примерно 3 г.

Специалисты советуют есть яблоки с кожурой, ведь именно в ней содержится значительная часть полезных веществ и клетчатки. Яблоки богаты полифенолами, а их растворимая клетчатка поддерживает полезные бактерии кишечника.

Еще одно преимущество яблок – их практичность. Их легко взять с собой на работу или на прогулку, а также сочетать с другими продуктами. Например, диетологи рекомендуют есть яблоко вместе с греческим йогуртом или небольшим количеством арахисовой пасты.

Какой фрукт лучше для похудения

Однозначного победителя между черникой и яблоками нет, отметили диетологи, поскольку оба фрукта содержат клетчатку, полифенолы, питательные вещества и помогают контролировать аппетит.

Поэтому диетологи советуют выбирать не столько «лучший» фрукт, сколько тот, который нравится и который вы готовы регулярно есть. Еще лучше – не ограничиваться одним продуктом, а включать в рацион различные фрукты.

В целом употребление большего количества фруктов и овощей связывают с лучшими долгосрочными результатами в плане похудения.

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