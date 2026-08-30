После Wildberries и Ozon очередь может дойти до «Пятерочки» 4 30.08.2026, 20:26

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Александр Коваленко назвал новые возможные цели для ударов.

ВСУ продолжают расширять кампанию дальнобойных ударов по объектам в России. После НПЗ и складов Wildberries под удары украинских дронов попали и объекты Ozon.

Как будет развиваться эта кампания и какие цели в России могут стать следующими?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:

— В целом эта кампания достаточно успешная. Мы видим колоссальные потери, которые несет российский малый и средний бизнес. Это влияет на российский бюджет, который формируется за счет налогов и ориентирован на войну против Украины. Поэтому для нас очень важно, чтобы бюджет Российской Федерации любыми доступными путями сжимался до предела.

На сегодняшний день потери российской стороны от таких ударов уже превышают триллион рублей. И это только верхушка айсберга. Далее Россию ожидает серьезнейший банковский кризис, поскольку весь этот малый и средний бизнес, который существовал за счет кредитов, теперь попросту прогорел и обанкротился.

Это не позволит России в ближайшей перспективе полноценно получать в банковском секторе какую-либо прибыль от малого и среднего бизнеса, который работал через маркетплейсы. Для России это, конечно, катастрофа.

Но в том-то и дело, что удары по Ozon продолжатся, продолжатся они и по Wildberries. Еще не все склады Wildberries уничтожены. Параллельно, как мы видим, удары наносятся по НПЗ, газораспределительным системам и так далее.

Поэтому, думаю, в ближайшей перспективе мы увидим удары по совершенно разным объектам обеспечения. Например, та же самая «Пятерочка» может попасть под раздачу, «Петрович» и целый ряд других.

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