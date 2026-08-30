Путин сам загоняет себя в ловушку угрозами Британии 4 30.08.2026, 21:10

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Кремлю становится все опаснее повышать ставки.

Россия усиливает угрозы в адрес Великобритании, пытаясь подорвать поддержку Украины со стороны Лондона. Режим Владимира Путина уже развернул информационную кампанию, предупреждая о возможном «ответе» в отношении британских заводов, производящих дроны, которые Украина использует для нанесения ударов по российским целям.

Однако, как пишет The i Paper, подобными угрозами российский диктатор Владимир Путин рискует загнать себя в угол и спровоцировать опасную эскалацию конфликта с еще одной страной. Многие британские чиновники уверены в том, что Путин боится прямой конфронтации с НАТО.

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров в интервью британским СМИ заявил, что Лондон является «злом номер один» для Москвы. Он говорил, что ответ России на поддержку Украины со стороны Великобритании может быть направлен против заводов, производящих дроны для Украины.

В издании напомнили, что угрозы из Кремля начали звучать активнее после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал усилить поддержку Украины и предоставить стране чертежи британских ракет Storm Shadow/SCALP, которые могут быть использованы для нанесения ударов вглубь российской территории.

По словам аналитиков, решительная политическая и военная поддержка Украины со стороны Великобритании все больше раздражает режим Путина. Теперь Россия ищет способ нанести ответный удар.

«Для России речь Энди Бернема, произнесенная в Киеве, действительно прозвучала как боевой клич», - сказала журналистам Анна Матвеева, старший приглашенный научный сотрудник Института России при Королевском колледже Лондона.

Она отметила, что высказывания Бернема усиливают опасения в Кремле, что Великобритания намерена нанести ущерб России посредством поддержки Украины. По ее словам, у Кремля создалось впечатление, что Лондон не только полон решимости продолжать прежнюю поддержку Украины, но и готов к эскалации.

Британские чиновники в сфере безопасности и обороны уже давно предупреждают об угрозе со стороны России и других стран-изгоев в виде гибридных атак на британскую инфраструктуру или экономические объекты. В издании отметили, что в прошлом месяце правительство Великобритании объявило о планах проведения в 2027 году крупнейших за последние десятилетия учений, направленных на проверку систем защиты от таких угроз, как кибератаки и диверсии.

«Это не выдуманные угрозы. Это не обязательно должно быть прямое нападение на завод по производству дронов – это может произойти где-то в цепочке поставок комплектующих для этих заводов», - заявила в разговоре с журналистами Мелани Гарсон, доцент кафедры международной безопасности Университетского колледжа Лондона.

Гарсон подчеркнула, что Кремль стремится оказать психологическое давление на британскую промышленность и правительство.

Также в издании добавили, что на брифинге в Министерстве обороны Британии 28 августа чиновники заявили, что стремление России к проведению гибридных операций или действий в «серой зоне» в отношении стран НАТО, таких как попытки саботажа и кибератаки, было «очень очевидным». Однако некоторые чиновники уверены в том, что Путин не решится начать войну против стран НАТО.

Аналитики считают, что по мере нарастания напряженности возникает опасность того, что Путин окажется загнанным в угол, где ему придется совершить какую-то атаку, чтобы сохранить свой авторитет. Но это сопряжено с реальным риском для российского диктатора.

«Если вы постоянно высказываете угрозы, но на деле ничего не предпринимаете, со временем ваши угрозы теряют убедительность, и, пока вы не предпримите реальных действий, вас не будут воспринимать как серьезного противника, поэтому в этом смысле я считаю, что это опасно», - заявила Матвеева.

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