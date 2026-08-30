Песков: Белорусские НПЗ работают на Россию на максимуме

Песков: Белорусские НПЗ работают на Россию на максимуме9
- 30.08.2026, 20:48
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В Кремле признали растущий дефицит топлива.
Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны, заявили в Кремле.
«Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны», - сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, обсуждали ли президенты России и Белоруссии в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ.
28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск намерен исполнить все намеченные перед российской стороной обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.