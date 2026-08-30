Ученые раскрыли тайну свитка, пережившего извержение Везувия 1 30.08.2026, 20:34

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Внутри обнаружили неизвестный философский трактат.

Исследователи с помощью рентгеновской томографии, 3D-реконструкции и искусственного интеллекта смогли полностью прочитать сохранившуюся часть одного из обугленных свитков Геркуланума. Почти 1,5 метра античного текста удалось восстановить без физического разворачивания папируса, который мог рассыпаться от малейшего прикосновения, пишет DescOPERĂ.

Почти две тысячи лет назад извержение Везувия уничтожило Геркуланум и погребло его библиотеку под слоями вулканических материалов. Высокая температура обуглила сотни папирусных свитков, сделав их чрезвычайно хрупкими.

В XVIII веке свитки были найдены во время раскопок так называемой Виллы деи Папири. Однако попытки физически развернуть некоторые из них приводили к повреждению или полному уничтожению папируса. Из-за этого значительная часть древней библиотеки оставалась недоступной для исследователей.

Изменить ситуацию пытается международный проект Vesuvius Challenge. 25 июня 2026 года команда объявила о первом виртуальном разворачивании и полном прочтении сохранившейся части свитка PHerc. 1667.

Что удалось прочитать

Исследователи получили почти 1,5 метра текста, распределенного примерно на 20 колонок. Предварительно его датируют II веком до нашей эры или, возможно, концом III века до нашей эры.

Текст посвящён философии, в частности вопросам этики, человеческого поведения, добродетелей, пороков, выбора, счастья и импульса. В нём также упоминается понятие «фронезис» – практическая мудрость.

По содержанию исследователи считают произведение, скорее всего, связанным со стоической философией. В тексте упоминается Аристокреонт – родственник и ученик известного стоика Хрисиппа. Впрочем, имя автора и название самого трактата пока остаются неизвестными.

Как прочитали папирус, к которому нельзя прикасаться

Для исследования свитка команда использовала рентгеновскую микротомографию на высокоэнергетической установке, в частности на лучевой линии BM18 Европейского центра синхротронного излучения во французском Гренобле.

Эта технология позволяет получить чрезвычайно детальное 3D-изображение свитка изнутри. После этого компьютерные алгоритмы реконструируют отдельные слои папируса и виртуально разворачивают их. Следующий этап – поиск следов чернил, которые из-за обугливания почти неотличимы от самого папируса.

Здесь в работу вступает искусственный интеллект: алгоритмы помогают выявлять структуры, которые могут быть буквами. Затем полученные результаты проверяют специалисты по папирологии.

Таким образом, свиток фактически раскрывают в цифровом пространстве, не повреждая его физически.

Другой свиток раскрыл название утраченного произведения

PHerc. 1667 – не единственный важный результат исследований 2026 года. В ходе работы с папирусом PHerc. 139 ученые смогли прочитать надпись в конце свитка: «Филодем, О богах, книга VIII».

Это открытие имеет особое значение для историков античной философии. Оно свидетельствует о том, что произведение греческого эпикурейского философа и поэта Филодема Гадарского «О богах» состояло как минимум из восьми книг. Ранее была известна только первая.

Сотни свитков до сих пор скрывают тексты

Несмотря на технологический прорыв, работа только начинается. Более 600 свитков из Геркуланума остаются нераскрытыми.

В рамках проекта Vesuvius Challenge уже отсканировали 45 свитков и фрагментов, но PHerc. 1667 стал первым, который удалось виртуально развернуть и прочитать от начала до конца в пределах сохранившейся части.

Каждый папирус имеет свои деформации, разрывы и повреждения, поэтому универсального способа прочтения всех свитков пока нет. Одной из главных проблем остается обнаружение чернил.

Впрочем, результат с PHerc. 1667 демонстрирует принципиально новую возможность: тексты, которые считались утраченными навсегда, можно восстанавливать, не вскрывая сами древнейшие свитки.

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