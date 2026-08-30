Плохая новость для Путина 3 Сергей Алексашенко

30.08.2026, 20:37

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Фото: Getty Images

Пересчет Росстата вскрыл неприятную для Кремля реальность.

Одновременно с выпуском оценки промышленного производства в июле – итог семи месяцев текущего года плюс 0,1% к семи месяцам прошлого года – Росстат провел ретроспективную переоценку динамики промышленности, начиная с 2022 г. Это связано с переходом Росстата на новый базисный для расчетов год — 2023-й вместо 2018-го, что повлекло за собой изменение структуры цен и добавленной стоимости в промышленности.

Результаты переоценки должны сильно огорчить Владимира Путина: фактически с начала 2025 г. рост в российской промышленности прекратился, единственной опорой формально положительной динамики является удивительный всплеск в декабре 2025 г.

Июльские данные намекают на то, что промышленный «тянитолкай» – рост военного производства и рецессия/спад в гражданских секторах промышленности, – который обеспечивал общий положительный результат, перестал справляться с этой задачей. Хотя рост производства военной продукции продолжается сверхвысокими темпами – выпуск прочих транспортных средств за семь месяцев вырос на 22,9%, готовых металлических изделий — на 10,9%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 4,2%, лекарственных средств – на 13,9%, – общий результат обрабатывающей промышленности оказался крайне низким, всего 0,5%.

Конечно, можно «посетовать» на коварные действия ВСУ, которые обрушили нефтепереработку (минус 9,2% за семь месяцев), но ударами украинских дронов нельзя объяснить падение выпуска в бумажной промышленности (минус 8,1%), металлургии (минус 6,4%), в производстве стройматериалов (минус 5,6%), одежды (минус 4,5%), машин и оборудования (минус 4,1%), в обработке древесины (минус 3,9%), химическом производстве (минус 2,7%). Из всех невоенных секторов промышленности положительными темпами роста могут похвастаться производство автотранспорта (2%), мебели (1,6%), продовольствия (0,7%), табачных изделий (0,6%), резиновых и пластмассовых изделий (0,2%).

Если к этому добавить медленный спад в добыче нефти и неустойчивую ситуацию в добыче угля, что обусловило небольшой спад в добывающих отраслях, то трудно понять, что может стать двигателем промышленного роста в последние пять месяцев года.

Сергей Алексашенко, Substack.com

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