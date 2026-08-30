Куба открывает экономику для иностранного капитала 6 30.08.2026, 20:08

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Режим пошел на уступки под давлением США.

Куба планирует смягчить государственный контроль над экономикой, расширив права местного частного сектора и иностранных инвесторов. Об этом в эксклюзивном интервью изданию USA TODAY рассказал заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций страны Карлос Луис Хорхе Мендес.

По словам кубинского чиновника, новые экономические правила начнут вступать в силу уже в эти дни, а до конца года они должны быть закреплены на законодательном уровне.

В рамках реформ власти планируют реализовать несколько ключевых шагов. Кубинские частные компании (за некоторыми исключениями) смогут заниматься экспортом и импортом напрямую, не прибегая к обязательным услугам государственных агентств. Иностранным инвесторам разрешат нанимать работников напрямую. Ранее закон обязывал их делать это только через госструктуры. Также зарубежный бизнес получит больше прав на строительство объектов недвижимости на острове.

Либерализация кубинской экономики происходит на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса и жесткого давления со стороны США. Администрация Дональда Трампа ввела против страны новые санкции и организовала нефтяную блокаду. Тем не менее представители Кубы заявляют о готовности возобновить прямые переговоры с американской стороной.

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