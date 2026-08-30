Лукашенко срочно «сверял часы» с Кремлем 3 Сергей Ковальчук

30.08.2026, 19:57

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Главной темой могла стать ситуация вокруг стран Балтии.

Кроме уже ставших постоянными гостями российской столицы украинских дальнобойных дронов, в Москву пожаловали сразу два визитера, после приезда которых осталось больше вопросов, чем ответов.

Неожиданная посадка американского Boeing C-17A в подмосковном Внуково, а особенно неуклюжие попытки пресс-секретаря Кремля сказать, что он не в курсе, кто там прилетел, только добавили интриги визиту.

Как позже оказалось, на борту был Джон Рэтклифф – директор ЦРУ. Чиновники такого уровня в Россию приезжают не часто. Предыдущий визит состоялся незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины.

Политологи и аналитики всех мастей начали активно выдвигать предположения о том, какого рода вопросы заставили американского силовика первого ранга подняться на крыло и лично приехать для их обсуждения. Особенно учитывая прохладность сегодняшних отношений между США и РФ, в которых последняя явно рассчитывала на повышение концентрации «духа Анкориджа», но не сложилось.

Одна из основных версий, что именно обсуждали на переговорах, вырисовывается из инсайдерских сливов и последующих событий. По мнению аналитиков, одной из ключевых задач визита была демонстрация поддержки балтийским странам – членам НАТО и предупреждение РФ о недопустимости эскалации в регионе.

В пользу такой версии говорит тот факт, что Джон Рэтклифф задержался в Риге перед полетом в Москву. Похоже, это была не просто посадка для дозаправки. Еще немного больше света на ситуацию пролил литовский президент Гитанас Науседа, который заявил, что литовцы знали о поездке директора ЦРУ.

Похоже на то, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений о встрече Рэтклиффа с представителями балтийских стран, скорее всего, они состоялись. Полагаю, что на таких встречах балтийские коллеги могли посвятить американца в подробности обстановки с безопасностью, чтобы разговор последнего в Москве был более предметным.

А обстановка продолжает ухудшаться. Инструментализация миграции, залеты дронов, работа РЭБ с территории Калининграда, вносящая хаос в работу гражданской авиации, нарушения авиационного пространства стран Балтии российской военной авиацией.

К тому же в страны Балтии тянутся ниточки некоторых диверсий, в которых обвиняют российское ГРУ. Балтийские государства рассматриваются россиянами как точка входа в Евросоюз в связи с тем, что в Литве, Латвии и Эстонии хватает сторонников российской имперской политики, готовых за деньги или из идеологических побуждений выполнять задания московских хозяев.

Кроме того, в обществе и экспертном пространстве в последнее время очень часто звучат слова о расширении практик провокаций со стороны РФ против стран Балтии. И инструментарий называется самый разный: от операций под чужим флагом до прямых попыток прощупывания обороноспособности балтийских членов НАТО.

Безусловно, реализация стратегии расширения империи реализуется с использованием ресурсов верного союзника в виде минского режима.

Это и гибридные атаки мигрантами, в последнее время с использованием подземных тоннелей, и контрабандными метеозондами и дронами с территории Беларуси, и трансграничные репрессии против белорусских гражданских активистов, включающие попытки их вербовки и попытки влиять на общественное мнение путем раскрутки различных спорных общественных нарративов, которые используются для дестабилизации общества балтийских стран: тут и «литвинизм», и вопросы сноса советских памятников, и многое другое. В этих активностях задействованы не только российские, но и белорусские силовики.

После не значит вследствие, но визит Лукашенко в Москву после приезда Рэтклиффа выглядит как сверка часов по особо важным вопросам между союзниками. Безусловно, визит мог планироваться ранее и не является быстрым ответом на приезд директора ЦРУ, но совершенно точно можно быть уверенным, что с Лукашенко в Кремле обсуждали вопросы, которые поднял Рэтклифф.

Совершенно беззубое коммюнике, описывающее темы, обсуждаемые Лукашенко в России, только усиливает впечатление, что союзные диктатуры на этой встрече уточняли свою стратегию в отношении расширения и усиления давления на страны Балтии.

Справедливость этих догадок подтверждает общая тенденция ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, которая видна невооруженным взглядом.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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