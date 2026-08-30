Роман Свитан: «Орешник» оказался бессмысленной ракетой 6 30.08.2026, 19:35

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Эксперт раскрыл, что скрывается за главным «супероружием» Кремля.

Российская пропаганда продолжает расхваливать ракету «Орешник», представляя ее едва ли не как новое «супероружие». Однако успешного боевого применения этой системы пока не было, а неудачи российских ракет, в том числе удары по собственной территории, уже фиксировались.

Что в действительности представляет собой «Орешник»? Может ли оказаться, что вся история вокруг российского «супероружия» во многом является мифом и пропагандой?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан:

— Ракета «Орешник» — это упрощенная версия «Ярса» и довольно неплохого ряда ракет — «Тополя» и «Тополя-М». По большому счету, эта ракета создана путем исключения одной из разгонных ступеней ракеты «Ярс».

То есть взяли неплохую межконтинентальную баллистическую ракету и уменьшили ее дальность до уровня ракеты средней дальности. Из межконтинентальной ракеты, которая могла преодолевать более пяти тысяч километров, создали ракету, способную лететь всего лишь до пяти тысяч километров. С точки зрения целесообразности — это совершенно бессмысленная тема. Не было никакого смысла вообще создавать эту ракету, имея уже готовые «Тополя» и «Ярсы». Здесь, скорее всего, была попытка где-то что-то распилить: вычленить и выделить финансирование, а затем куда-то его деть.

С военной точки зрения — это просто бестолковая модификация, когда уже существуют межконтинентальные баллистические ракеты. Это все равно что иметь пистолет и предложить: «Давайте произведем рогатку». Зачем вам рогатка, если пистолет уже есть? Здесь та же самая картина. Просто на рогатку можно выделить деньги. Или, с другой стороны, можно попиариться на создании чего-то нового.

Хотя это не такое уж новое оружие. Это то, что уже существовало, причем в основном было создано еще Советским Союзом. Линейку «Тополей» в свое время создавал еще СССР. Поэтому все это больше похоже на пиар-акцию, причем с коррупционным уклоном. А дальше им приходится как-то отыгрывать эту тему. Русские носятся с «Орешником» как с писаной торбой.

Эффективность применения этой ракеты слишком низкая. Она намного ниже, чем эффективность применения ракет «Тополь» и «Ярс».

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