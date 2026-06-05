Путин признал удар «Орешником» по оккупированному Донбассу 5.06.2026, 9:52

И назвал «демонтаж» сарая с помощью ракеты «важным».

Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который активно атакуют украинские дроны, диктатор РФ Путин решил опровергнуть слухи, что ракетные войска оккупантов потеряли «Орешник» над оккупированной Донецкой областью. Хозяин Кремля заявил, что так и было запланировано для испытаний.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию выступления Путина в росСМИ.

Путин начал расхваливать российское оружие и вспомнил об «Орешнике». Диктатор заявил, что, оказывается, все удары «Орешником» по Украине были не боевыми, а испытательными.

«Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», - заявил Путин.

Относительно падения ракеты на оккупированной части Донецкой области, то диктатор придумал историю, что таким был специальный план, чтобы было удобно посмотреть на результаты.

«Это касается района «ДНР» в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были расположены разлетающиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда упало. Для нас это важно, чтобы в будущем принимать решение о полноформатном применении «Орешника» по назначенным целям», - сказал диктатор РФ.

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