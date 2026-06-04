Путин о применении «Орешника»: Ударили по «сараю» в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки 4.06.2026, 20:40

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Диктатор РФ сделал очередное циничное заявление.

Диктатор России Владимир Путин заявил, что последний удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине был нанесен в «испытательных целях» – для того, чтобы посмотреть, «как легли блоки». Об этом он сообщил на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026.

«Орешником» ударили по «сараю» в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия», – сказал Путин. По его словам, фактически якобы ни одного боевого применения «Орешника» по целям на Украине не было. Диктатор уточнил, что речь идет о Белой Церкви в Киевской области и районах «ДНР» в пределах «основного укрепрайона».

Россия нанесла удар туда, где было удобно посмотреть результаты, цинично добавил диктатор РФ. Путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении «Орешника» в районе городской застройки.

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