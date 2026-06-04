Трамп набросился на конгрессменов из-за голосования по Ирану 4 4.06.2026, 21:37

2,160

Фото: Getty Images

Президент США раскритиковал и демократов, и некоторых республиканцев.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал голосование в Палате представителей за ограничение его военных полномочий в отношении Ирана.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал голосование бессмысленным, а четырех республиканцев, поддержавших инициативу, — «недостойными».

Он также заявил, что голосование состоялось «в разгар моих заключительных переговоров по прекращению войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры».

Президент США считает, что демократы руководствуются «синдромом ненависти к Трампу».

«Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед. Относительно четырех республиканцев — это совсем другая история: они просто популисты! Им следует стыдиться», — написал Трамп.

В конце мая Сенат США поддержал продвижение похожей резолюции, которая ограничивает военные полномочия Трампа и требует одобрения Конгресса для возможных ударов по Ирану.

Документ предусматривает, что для любых будущих военных действий против Ирана президент должен получить одобрение Конгресса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com