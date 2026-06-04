Трамп набросился на конгрессменов из-за голосования по Ирану

Трамп набросился на конгрессменов из-за голосования по Ирану4
- 4.06.2026, 21:37
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Президент США раскритиковал и демократов, и некоторых республиканцев.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал голосование в Палате представителей за ограничение его военных полномочий в отношении Ирана.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп назвал голосование бессмысленным, а четырех республиканцев, поддержавших инициативу, — «недостойными».
Он также заявил, что голосование состоялось «в разгар моих заключительных переговоров по прекращению войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры».
Президент США считает, что демократы руководствуются «синдромом ненависти к Трампу».
«Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед. Относительно четырех республиканцев — это совсем другая история: они просто популисты! Им следует стыдиться», — написал Трамп.
В конце мая Сенат США поддержал продвижение похожей резолюции, которая ограничивает военные полномочия Трампа и требует одобрения Конгресса для возможных ударов по Ирану.
Документ предусматривает, что для любых будущих военных действий против Ирана президент должен получить одобрение Конгресса.