Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2026 4.06.2026, 22:08

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Месси занимает вторую строчку.

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан‑Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов — участников чемпионата мира по версии издания Sportico.

За последние 12 месяцев 41-летний португалец заработал $295 млн до вычета налогов и агентских комиссий. Из них $230 млн он получил по контракту с «Ан‑Насром», а еще $65 млн — от рекламных партнеров.

Форвард североамериканского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку ($140 млн). 38-летний аргентинец зарабатывает поровну на поле и вне его — по $70 млн.

Тройку лидеров замыкает 27‑летний нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ($100 млн, из них $70 млн — зарплата и $30 млн — реклама).

Остальной список выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» и сборная Норвегии) — $80 млн ($60 млн + $20 млн);

Винисиус Жуниор («Реал» и сборная Бразилии) — $60 млн ($40 млн + $20 млн);

Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — $55 млн ($35 млн + $20 млн);

Садио Мане («Ан‑Наср» и сборная Сенегала) — $54 млн ($50 млн + $4 млн);

Рияд Марез («Аль‑Ахли» и сборная Алжира) — $53 млн ($52 млн + $1 млн);

Джуд Беллингем («Реал» и сборная Англии) — $44 млн ($29 млн + $15 млн);

Ламин Ямаль («Барселона» и сборная Испании) — $43 млн ($33 млн + $10 млн);

Гарри Кейн («Бавария» и сборная Англии) с доходом $42 млн ($30 млн + $12 млн).

По данным Bloomberg, состояние Роналду оценивается в $1,4 млрд, что делает его самым богатым футболистом в истории. Он также возглавляет ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Sportico уже три года подряд.

Роналду сыграет на своем шестом чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США.

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