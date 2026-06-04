Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2026
- 4.06.2026, 22:08
Месси занимает вторую строчку.
Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан‑Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов — участников чемпионата мира по версии издания Sportico.
За последние 12 месяцев 41-летний португалец заработал $295 млн до вычета налогов и агентских комиссий. Из них $230 млн он получил по контракту с «Ан‑Насром», а еще $65 млн — от рекламных партнеров.
Форвард североамериканского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку ($140 млн). 38-летний аргентинец зарабатывает поровну на поле и вне его — по $70 млн.
Тройку лидеров замыкает 27‑летний нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ($100 млн, из них $70 млн — зарплата и $30 млн — реклама).
Остальной список выглядит следующим образом:
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» и сборная Норвегии) — $80 млн ($60 млн + $20 млн);
Винисиус Жуниор («Реал» и сборная Бразилии) — $60 млн ($40 млн + $20 млн);
Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — $55 млн ($35 млн + $20 млн);
Садио Мане («Ан‑Наср» и сборная Сенегала) — $54 млн ($50 млн + $4 млн);
Рияд Марез («Аль‑Ахли» и сборная Алжира) — $53 млн ($52 млн + $1 млн);
Джуд Беллингем («Реал» и сборная Англии) — $44 млн ($29 млн + $15 млн);
Ламин Ямаль («Барселона» и сборная Испании) — $43 млн ($33 млн + $10 млн);
Гарри Кейн («Бавария» и сборная Англии) с доходом $42 млн ($30 млн + $12 млн).
По данным Bloomberg, состояние Роналду оценивается в $1,4 млрд, что делает его самым богатым футболистом в истории. Он также возглавляет ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Sportico уже три года подряд.
Роналду сыграет на своем шестом чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США.