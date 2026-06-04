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Великобритания и Франция согласовали план миссии по разминированию Ормузского пролива

  • 4.06.2026, 22:29
Великобритания и Франция согласовали план миссии по разминированию Ормузского пролива

В миссии примет участие коалиция из 15 стран.

Великобритания и Франция окончательно согласовали планы по руководству многонациональной миссией по разминированию в Ормузском проливе.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники.

По словам пяти человек, знакомых с переговорами, военные планировщики из многих стран находятся на завершающем этапе подготовки к объединению усилий с целью очистки пролива от морских мин.

Трое собеседников утверждают, что в миссии по разминированию примет участие коалиция из 15 стран, которые уже выделили военный персонал и ресурсы.

По их словам, они, вероятно, присоединятся к миссии через несколько недель после ее начала, чтобы успокоить коммерческие суда, и хотя планирование в основном завершено, они все еще ищут дополнительное оборудование, в частности суда поддержки.

Впрочем, собеседники подчеркнули, что развертывание сил не начнется до заключения соглашения между США и Ираном, которое восстановит полные и беспрепятственные права на коммерческое судоходство, а также создаст благоприятные условия для военных ресурсов в проливе.

Также они отметили, что миссия под руководством Великобритании и Франции будет готова наладить связь с Тегераном по оперативным вопросам.

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