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Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно вступления в ЕС

  • 4.06.2026, 22:01
Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно вступления в ЕС
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Президент Украины анонсировал важные шаги летом.

Украина полностью выполнила свою часть работы для перехода к следующему этапу интеграции с Европейским Союзом. Сейчас страна ожидает от партнеров открытия первых переговорных кластеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный Telegram-канал.

По словам главы государства, Украина четко придерживалась определенных сроков в рамках подготовки к переговорному процессу.

Положительные сдвиги наметились, в частности, после внутренних изменений в соседней Венгрии.

«Есть прогресс и на направлении наших переговоров с Евросоюзом относительно членства Украины. У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает перейти к открытию кластеров уже в июне этого года. Команда Украины ежедневно находится на связи с представителями ЕС.

По словам президента, каждая положительная новость из Брюсселя является чрезвычайно важной для мотивации украинского народа, поскольку она подтверждает правильность выбранного пути и поддержку со стороны партнеров.

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