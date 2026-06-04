Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно вступления в ЕС
- 4.06.2026, 22:01
Президент Украины анонсировал важные шаги летом.
Украина полностью выполнила свою часть работы для перехода к следующему этапу интеграции с Европейским Союзом. Сейчас страна ожидает от партнеров открытия первых переговорных кластеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, Украина четко придерживалась определенных сроков в рамках подготовки к переговорному процессу.
Положительные сдвиги наметились, в частности, после внутренних изменений в соседней Венгрии.
«Есть прогресс и на направлении наших переговоров с Евросоюзом относительно членства Украины. У нас будет очень четкий график возможностей для движения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии», - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона рассчитывает перейти к открытию кластеров уже в июне этого года. Команда Украины ежедневно находится на связи с представителями ЕС.
По словам президента, каждая положительная новость из Брюсселя является чрезвычайно важной для мотивации украинского народа, поскольку она подтверждает правильность выбранного пути и поддержку со стороны партнеров.