В Кремле отреагировали на письмо Зеленского Путину
- 4.06.2026, 22:55
Но диктатору РФ о нем не сказали.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому руководству провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей завершения войны. В Кремле подтвердили получение обращения и сообщили, что ответ будет дан позднее.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на публикацию пропагандистского агентства ТАСС.
В Кремле заявили, что ознакомились с письмом президента Украины Владимира Зеленского, адресованным российскому диктатору Владимиру Путину.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что официальная позиция по письму будет озвучена позже.
По словам Пескова, в случае если Владимир Зеленский действительно заинтересован во встрече, он может приехать в Москву. Иных деталей возможного формата контактов в Кремле не раскрыли.
В своем письме Владимир Зеленский предложил организовать личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Украинский президент заявил, что нынешний этап конфликта требует прямого диалога между лидерами.