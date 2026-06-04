В Кремле отреагировали на письмо Зеленского Путину 4.06.2026, 22:55

Но диктатору РФ о нем не сказали.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому руководству провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей завершения войны. В Кремле подтвердили получение обращения и сообщили, что ответ будет дан позднее.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на публикацию пропагандистского агентства ТАСС.

В Кремле заявили, что ознакомились с письмом президента Украины Владимира Зеленского, адресованным российскому диктатору Владимиру Путину.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что официальная позиция по письму будет озвучена позже.

По словам Пескова, в случае если Владимир Зеленский действительно заинтересован во встрече, он может приехать в Москву. Иных деталей возможного формата контактов в Кремле не раскрыли.

В своем письме Владимир Зеленский предложил организовать личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Украинский президент заявил, что нынешний этап конфликта требует прямого диалога между лидерами.

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