Россия и США возобновили почтовое сообщение 4.06.2026, 23:31

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Оно было прервано в 2022 году.

«Почта России» объявила о восстановлении почтового импорта из Соединенных Штатов, который был приостановлен в 2022 году — после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Как сообщила пресс-служба компании, операторы двух стран договорились о возобновлении сообщения в конце мая, и первая партия отправлений уже прибыла в Россию. Посылки доставляются транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений.

До приостановки объем почтового импорта из США превышал 50 тонн в месяц — в основном россияне заказывали одежду, обувь, электронику и биологически активные добавки (БАДы). При этом, согласно данным «Почты России», США неизменно занимали первое место по объемам экспорта из России в 2024–2025 годах. В прошлом году на страну приходилась примерно пятая часть всего объема экспорта.

Ранее, в конце 2025 года, «Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец» — ограничения были введены после отмены американскими властями правила беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов. Как отмечают «Ведомости», аналогичные ограничения тогда вводили и почтовые операторы других стран.

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