Американский IT-сектор планирует самое большое сокращение за два года 4.06.2026, 23:46

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Основная причина – ИИ.

В мае американские технологические компании объявили о наибольшем количестве сокращений рабочих мест почти за два года на фоне увеличения инвестиций в искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

«Технологии в режиме реального времени меняют рынок труда. Искусственный интеллект сейчас является главной причиной сокращения рабочих мест, которую называют компании», – заявил Энди Челленджер, директор по доходам компании Challenger, Gray & Christmas, специализирующейся на трудоустройстве уволенных сотрудников.

По данным Challenger, Gray & Christmas, в прошлом месяце технологический сектор объявил о планах сократить 38 242 рабочих места, что является наибольшим показателем с августа 2024 года.

С начала года отрасль объявила о 123 653 сокращениях, что более чем на 65% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Эти цифры совпадают с недавними громкими планами сокращения штата в сфере искусственного интеллекта, объявленными такими компаниями, как Meta Platforms, Intuit и Cisco Systems. Однако количество заявок на пособие по безработице существенно не увеличилось, несмотря на множество объявлений об увольнении, которые в основном были направлены на офисных работников.

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