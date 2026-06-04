Игорь Луценко: До трассы М-4 «Дон» ВСУ осталось 20 км Игорь Луценко

4.06.2026, 22:16

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В РФ ее называют главной.

Ровно год назад, 4 июня 2025 года, 3-й корпус развернулся в боевые порядки, единственный в ВСУ собрал в полосе все свои бригады. В марте 2026 года остановил масштабное механизированное наступление одновременно на семи направлениях на лиманско-боровском участке фронта.

27 мая в интервью Reuters комкор Андрей Билецкий заявил о переломном моменте: у Украины есть шесть – девять месяцев, чтобы перехватить инициативу на фронте и вести переговоры с позиции силы.

Позавчера корпус заявил о взятии под огневой контроль логистики врага в Луганской области и Восточной Слобожанщине. Поражение – КПП «Изварино» в глубоком тылу россиян. Главное в этой новости на самом деле то, что от Изварино до трассы М-4 осталось каких-то 20 с лишним километров. В дополнение к уже заявленному контролю глубины в 200 км – величина незначительная.

М-4 «Дон» – это магистральная артерия, которую в России называют «главной». Экономически это самая загруженная трасса страны – основной коридор к Кавказу и черноморским курортам и портам (Новороссийск, Геленджик), а через ответвления – к Крыму. В частности, весь Крым зависит от нее – что сухопутный коридор (ныне частично перекрыт), что Крымский мост (временно не перекрыт). Ее уязвимые узлы – мосты (в частности, через Северский Донец в Каменске-Шахтинском, что как раз в 30 км от Извариного), развязка на А-289 к Крымскому мосту и т. д. Железная дорога проходит рядом с трассой, если что.

Итак, от 3-го корпуса здесь следует ожидать дальнейших действий – и не только по перерезанию логистики огромной группировки из трех армий РФ (20-я, 25-я общевойсковая, 1-я танковая), которые непосредственно воюют с 3-м корпусом. Дефицит БК, топлива и резервов потенциально угрожает уже всем войскам агрессора южнее 48-й параллели.

А также назревает эксперимент с частичной изоляцией Кавказа, что тоже интересно и познавательно. Итак, 3-му корпусу – поздравления с годовщиной боевой работы. Поражайте украинцев результатами, а врага – там, где он не ожидает.

Игорь Луценко, Facebook

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