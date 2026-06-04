Звезда «Матрицы» снимется в сериале о Гарри Поттере

Звезда «Матрицы» снимется в сериале о Гарри Поттере1
- 4.06.2026, 21:24
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Ламбер Вильсон сыграет роль алхимика Фламеля.
Французский актер Ламбер Вильсон сыграет роль алхимика Николаса Фламеля в сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщил телеканал TF1.
Вильсон сыграл Меровингена в фильме «Матрица: Перезагрузка» (The Matrix Reloaded, 2003). Он воплотит на экране образ французского волшебника, создавшего Философский камень.
С 2001 по 2011 год вышли восемь полнометражных фильмов по книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. После этого также были сняты три фильма из серии «Фантастические твари», их события предшествуют основной саге.
Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начнется с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получит письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.