закрыть
4 июня 2026, четверг, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Штилерман: У нас впервые есть возможность разрушить Российскую империю

  • 4.06.2026, 21:14
Штилерман: У нас впервые есть возможность разрушить Российскую империю
ДЕНИС ШТИЛЕРМАН
ФОТО: UNIAN.NET

На фронте действительно произошел перелом.

В войне, которую против Украины развязала страна-агрессор РФ, произошел «перелом». Об этом заявил главный конструктор и сооснователь компании Денис Штилерман в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, которое опубликовали 3 июня.

По словам Штилермана, это связано с изменением логистики и установлением огневого контроля над сухопутным коридором в направлении Крыма.

Он утверждает, что это может привести к отступлению российских войск из-за проблем со снабжением, и называет происходящее ключевым поворотным моментом в ходе боевых действий.

«Мы действительно первый раз за всю нашу историю имеем возможности разрушить Российскую империю. И сейчас Россия будет предпринимать все возможное... Они прекрасно понимают, что они находятся на грани распада своего государства. Сейчас они будут подключать всех возможных полезных идиотов, всех своих агентов, как в Украине, так и по всему миру, для того, чтобы спасти себя», – пояснил Штилерман.

Также он посоветовал готовиться к «различным провокациям».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин