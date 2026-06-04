Штилерман: У нас впервые есть возможность разрушить Российскую империю
- 4.06.2026, 21:14
На фронте действительно произошел перелом.
В войне, которую против Украины развязала страна-агрессор РФ, произошел «перелом». Об этом заявил главный конструктор и сооснователь компании Денис Штилерман в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, которое опубликовали 3 июня.
По словам Штилермана, это связано с изменением логистики и установлением огневого контроля над сухопутным коридором в направлении Крыма.
Он утверждает, что это может привести к отступлению российских войск из-за проблем со снабжением, и называет происходящее ключевым поворотным моментом в ходе боевых действий.
«Мы действительно первый раз за всю нашу историю имеем возможности разрушить Российскую империю. И сейчас Россия будет предпринимать все возможное... Они прекрасно понимают, что они находятся на грани распада своего государства. Сейчас они будут подключать всех возможных полезных идиотов, всех своих агентов, как в Украине, так и по всему миру, для того, чтобы спасти себя», – пояснил Штилерман.
Также он посоветовал готовиться к «различным провокациям».