Штилерман: У нас впервые есть возможность разрушить Российскую империю 4.06.2026, 21:14

ДЕНИС ШТИЛЕРМАН

ФОТО: UNIAN.NET

На фронте действительно произошел перелом.

В войне, которую против Украины развязала страна-агрессор РФ, произошел «перелом». Об этом заявил главный конструктор и сооснователь компании Денис Штилерман в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, которое опубликовали 3 июня.

По словам Штилермана, это связано с изменением логистики и установлением огневого контроля над сухопутным коридором в направлении Крыма.

Он утверждает, что это может привести к отступлению российских войск из-за проблем со снабжением, и называет происходящее ключевым поворотным моментом в ходе боевых действий.

«Мы действительно первый раз за всю нашу историю имеем возможности разрушить Российскую империю. И сейчас Россия будет предпринимать все возможное... Они прекрасно понимают, что они находятся на грани распада своего государства. Сейчас они будут подключать всех возможных полезных идиотов, всех своих агентов, как в Украине, так и по всему миру, для того, чтобы спасти себя», – пояснил Штилерман.

Также он посоветовал готовиться к «различным провокациям».

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