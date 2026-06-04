Польская теннисистка Майя Хвалинска сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос» 4.06.2026, 21:08

Майя Хвалинска

Фото: Getty Images

114-я ракетка пробивалась на турнир через квалификацию.

Польская теннисистка Майя Хвалинска сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос». Во втором полуфинале турнира в четверг, 4 июня, полька обыграла россиянку Диану Шнайдер 7:6 (7:4), 6:4.

24-летняя Майя Хвалинска (114-й номер рейтинга) пробивалась на турнир через квалификацию. Она обыграла француженок Алис Рам и Кароль Монне, спортсменку из Нидерландов Сьюзан Ламенс, китаянку Чжэн Циньвэнь, бельгийку Элиз Мертенс, греческую теннисистку Марию Саккари, в четвертом туре превзошла француженку Диану Пари, а в четвертьфинале – Анну Калинскую.

Хвалинска – первый квалифаер в Открытой эре, которому удалось добраться до финала Открытого чемпионата Франции.

«Не знаю, что сказать. Это все как сон», – прокомментировала Хвалинска свой выход в финал турнира.

В субботу, 6 июня, Хвалинска встретится в финале с россиянкой Миррой Андреевой.

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