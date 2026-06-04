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ВСУ взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

  • 4.06.2026, 20:29
  • 2,754
ВСУ взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

Видео.

1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ заявил, что взял под огневой контроль Донецкий аэропорт. Украинские военные говорят, что это первая в современной истории операция такого типа.

Об этом 1 Отдельный центр БпС СБС сообщил в своем Telegram-канале.

Военные отметили, что россияне превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БпЛА Shahed. В подразделении говорят, что планомерно выжигают инфраструктуру армии РФ, делая функционирование аэродрома невозможным.

«Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты», — говорят в подразделении.

1-й Отдельный центр БпС отметил, что поражением инженерной техники, топливных заправщиков и логистических узлов военные полностью деградируют аэродромную экосистему.

«Результат нашей работы — ликвидированы установки шахедов, уничтожены строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества», — добавили военные.

Ответственный за планирование операции Серафим (Фалько) Гордиенко подчеркнул, что огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ — это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы армии РФ.

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