«Кто эти мифические люди, которые покупают российские рубли?» 2 4.06.2026, 15:03

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Белорусы в шоке от хамства туристов из РФ.

Белорусы обсуждают в Threads инциденты с участием туристов из России, свидетелями которых они стали. Об одном из них рассказала пользовательница соцсети из Минска под ником lapky_by. Она работает продавцом а палатке на столичной улице Зыбицкой и приводит свой диалог с одной из покупательниц:

— Как красиво!

— Спасибо.

— И сережки хочу, и колечко хочу.

— Здорово, выбирайте, все можно посмотреть поближе, примерить.

— А рубли берете?

— Берем. Белорусские рубли.

— Нет, у меня российские. Берете?

— Нет. Можем загуглить вам ближайший обменник, поменяете и вернетесь.

— Так зачем мне ходить? Вы же потом рубли все равно покупаете!

После этих слов покупательница «психует, кроет матом, агрессивно бросает серьги на стол и удаляется», — завершает свой рассказ автор поста.

История собрала сотни комментариев в течение суток. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Уже не в первом посте вижу реплику про «вы же рубли потом все равно покупаете». Что за тупая уверенность? Откуда они этот бред взяли?

— Удивляет что они думают что мы покупаем российские рубли. Не в первый раз читаю о таких заявлениях туристов. Интересно, почему они так считают.

— В Стамбуле на прошлой неделе тетка к гиду доколупалась, почему она ему оплату за экскурсии не может отдать российскими рублями. Он ей в вежливой форме попытался объяснить, что не весь мир — Россия. Так она еще скандал закатила.

— Мат — это уровень дискуссии россиян. По моим наблюдениям там в целом идёт деградация общества в сторону хамства и быдловатости.

— У меня с каждым подобным тредом всё большее ощущение, что я что-то важное упустила и надо ехать в обменник за российскими рублями.

— Кто эти мифические люди, кто покупает рос рубли? Зачем? Я не знаю какого-то секрета?

— Не мне одной кажется, но обыватель-россиянин с собой в кармане везет свой русский мирок, маленький и хамоватый.

— Недавно общался с российской семьей. О том, что они из России, случайно всплыло в диалоге минуте на десятой. Россиян тут куда больше, чем кажется, просто если ты видишь ох…ее хамло, это скорее всего из России.

— Что там в голове у них?

— Ну что сказать... К сожалению, в жизни без идиотов не обходится. Поменьше вам таких людей на пути.

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