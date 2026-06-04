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Международные резервы России за неделю сократились на $5,1 млрд

  • 4.06.2026, 20:00
  • 1,396
Международные резервы России за неделю сократились на $5,1 млрд

Банк РФ назвал причину.

Международные резервы России за неделю, с 22 по 29 мая, сократились на $5,1 млрд, сообщает Банк России.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 29 мая размер международных резервов составил $748,7 млрд. 22 мая в российских международных резервах находилось $753,8 млрд. Сокращение на 0,7% произошло, в основном, из-за отрицательной переоценки, сообщает Банк России.

Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы Банка России и правительства РФ. Они включают иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.

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