В Крыму закрывают ж/д станцию Джанкой 4.06.2026, 19:33

Фото: Википедия

Ранее россияне жаловались на атаки ВСУ на этот крупный транспортный узел.

Пересадочный пункт на материковую часть России теперь будет выполнять роль технической станции.

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крымского полуострова прекращает работу, пассажирские поезда «Таврия» не будут на ней останавливаться. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

По словам специалистов, крупный транспортный узел теперь будет выполнять роль технической станции. Причины такого решения в компании не называют.

«Сегодня и в последующие даты поезда «Таврия» будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя ее и не останавливаясь на станции Урожайная»,— отметили в ГСЭ.

Пассажирам, которые ранее купили билеты на поезда с таким маршрутом, предлагают сдать обратно билеты или ехать без пересадки и дополнительной оплаты до Симферополя. Далее из крымской столицы им придется добираться до Джанкоя самостоятельно, например на автобусе. Расстояние между двумя городами составляет чуть более 93 км.

До этого станцию Джанкой закрывали для посадки и высадки пассажиров с 23 по 25 мая, а также с 2 июня.

Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному узлу оккупантов.

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