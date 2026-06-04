Украинский комик Юрий Великий показал, как «Мадяр» звонил Лукашенко
- 4.06.2026, 11:49
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Видео пародии.
Украинский комик, актер студии «Квартал 95» Юрий Великий спародировал белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Юморист показал, как командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди звонит правителю и предупреждает его, чтобы тот не ввязывался в войну против Украины.
«А два наших НПЗ? Тоже? Подождите, а моя резиденция? Она у вас первым пунктом записана?», — пародирует реакцию Лукашенко на предупреждение «Мадяра» о 500 целях на карандаше Юрий Великий.