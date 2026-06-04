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Военные РФ организовали теневой рынок топлива в оккупированном Крыму

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  • 4.06.2026, 13:49
  • 1,388
Военные РФ организовали теневой рынок топлива в оккупированном Крыму

Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению.

Во временно оккупированном Крыму на фоне возникшего топливного кризиса российские военные воруют и перепродают бензин.

Украинский Центр Национального сопротивления сообщает, что на местных онлайн-платформах в Симферополе, Ялте и других городах полуострова массово распространяются объявления о доставке бензина «прямо под дверь» по цене 160 рублей за литр АИ-95.

Большинство подобных предложений исходят от российских военных, имеющих прямой доступ к распределению ресурсов, либо от их родственников или знакомых.

Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению, превращая топливный кризис в источник личного обогащения. Ситуация усугубляется общим дефицитом бензина на заправках.

Крымчане становятся заложниками кризиса горючего и вынуждены переплачивать оккупантам.

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