Военные РФ организовали теневой рынок топлива в оккупированном Крыму 1 4.06.2026, 13:49

1,388

Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению.

Во временно оккупированном Крыму на фоне возникшего топливного кризиса российские военные воруют и перепродают бензин.

Украинский Центр Национального сопротивления сообщает, что на местных онлайн-платформах в Симферополе, Ялте и других городах полуострова массово распространяются объявления о доставке бензина «прямо под дверь» по цене 160 рублей за литр АИ-95.

Большинство подобных предложений исходят от российских военных, имеющих прямой доступ к распределению ресурсов, либо от их родственников или знакомых.

Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению, превращая топливный кризис в источник личного обогащения. Ситуация усугубляется общим дефицитом бензина на заправках.

Крымчане становятся заложниками кризиса горючего и вынуждены переплачивать оккупантам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com