Военные РФ организовали теневой рынок топлива в оккупированном Крыму

Военные РФ организовали теневой рынок топлива в оккупированном Крыму1
- 4.06.2026, 13:49
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Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению.
Во временно оккупированном Крыму на фоне возникшего топливного кризиса российские военные воруют и перепродают бензин.
Украинский Центр Национального сопротивления сообщает, что на местных онлайн-платформах в Симферополе, Ялте и других городах полуострова массово распространяются объявления о доставке бензина «прямо под дверь» по цене 160 рублей за литр АИ-95.
Большинство подобных предложений исходят от российских военных, имеющих прямой доступ к распределению ресурсов, либо от их родственников или знакомых.
Оккупанты просто воруют топливо и перепродают его населению, превращая топливный кризис в источник личного обогащения. Ситуация усугубляется общим дефицитом бензина на заправках.
Крымчане становятся заложниками кризиса горючего и вынуждены переплачивать оккупантам.