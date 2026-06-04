Шерон Стоун объяснила причину своего развода

Шерон Стоун объяснила причину своего развода1
- 4.06.2026, 19:42
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Ее второй брак распался из-за странной реакции мужа.
Шэрон Стоун рассказала, что причиной распада ее второго брака стала реакция мужа на серьезные проблемы со здоровьем. В подкасте актриса заявила, что в начале 2000-х у нее обнаружили опухоли в груди, причем одна из них, по ее словам, была «больше, чем вся левая грудь». Врачи рекомендовали двустороннюю мастэктомию, опасаясь возможного рака, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
Стоун утверждает, что была уверена в доброкачественности образований и приняла решение о лечении самостоятельно. Однако ее тогдашний муж, которым, как предполагается, был журналист Фил Бронштейн, не поддержал ее выбор и назвал ситуацию «нелепой». По словам актрисы, это стало переломным моментом в отношениях.
Она вспоминает, что супруг резко отреагировал на необходимость операции и вышел из комнаты, что фактически положило конец их браку. Стоун подчеркнула, что после этого они перестали общаться, и отношения завершились окончательно.
Позже выяснилось, что опухоли оказались доброкачественными и операция в полном объеме не потребовалась. Актриса также ранее рассказывала о других медицинских вмешательствах и осложнениях, с которыми сталкивалась в тот период жизни.
История Стоун вызвала широкий резонанс, поскольку затрагивает тему поддержки партнера в критические моменты и права пациента самостоятельно принимать решения о своем здоровье.