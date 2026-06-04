Россиянам надоедает пропаганда 4.06.2026, 20:22

1,742

Крупнейшие госканалы ТВ столкнулись с двузначным падением аудитории.

Интерес россиян к федеральным пропагандистским телеканалам продолжает снижаться, свидетельствуют данные Mediascope, изученные «Можем объяснить». Так, три главные кнопки страны — «Россия 1», НТВ и «Первый канал» — за минувшие четыре месяца потеряли в среднем около 14% аудитории. Лидером падения стало НТВ, чья аудитория сократилась на треть — 33%. «Первый канал» потерял 18,2%, «Россия 1» — 10%.

Изменились и предпочтения зрителей. Если в апреле 2024 года в тройке лидеров были информационные программы, то в апреле 2026-го — уже развлекательные («Песни от всей души», «Привет, Андрей»). Особенно заметен провал пропагандистского шоу Владимира Соловьёва. Если в апреле 2024 года два выпуска его «Вечера» занимали 18–19 места, то в апреле 2026-го — лишь 68 и 96 места.

В феврале самые популярные ТВ-проекты (например, сериал «Первый отдел-5» на НТВ) собирали рейтинг выше 6%, а в мае рейтинги уже не превышали 5%. Даже трансляция парада Победы — традиционно одного из самых рейтинговых событий — в этом году показала худшие результаты, отмечает «МО».

Снижающийся интерес граждан к пропаганде — одно из самых заметных проявлений растущего протестного потенциала, считает политолог Аббас Гяллямов: «Надоела ее лживость, ее неадекватность, ее высокомерный тон, не меняющиеся на протяжении десятилетий лица»

Падение интереса россиян к ТВ-пропаганде продолжается не первый год. Так, проект Pointmedia на основе данных Mediascope ранее сообщал, что с 2017 по 2024 годы аудитория государственного телевидения обвалилась на 25–26 млн человек (40%) зрителей. При этом месячная аудитория YouTube в России, по данным Mediascope, за первые два года войны в Украине выросла на 7 млн человек, а аудитория Google — на 8 млн человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com