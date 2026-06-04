На Шэрон Стоун напали у нее дома 4.06.2026, 20:55

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Шэрон Стоун

Актрису ударили сзади и переломали ей грудную клетку.

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что много лет назад на нее напали в собственном доме. О насилии она поговорила в подкасте «Человек, который верил в меня».

Имя нападавшего она раскрывать отказалась. По словам 68-летней актрисы, ее ударили сзади, и она не поняла, что произошло, пока 10 лет спустя не пришла на прием к врачу.

«Когда я пришла в себя, валялась без сознания на полу. Два дивана были сдвинуты в сторону. Все, что стояло на кофейном столике, было разбросано повсюду, и я не знала, как это вышло», — делится Шэрон Стоун.

Актриса обратилась в клинику из-за болей в задней части шеи и плечах. В клинике врачи собирались сделать артистке инъекции в область, которая, по их мнению, была поражена артритом, однако после рентгена грудной клетки, шеи, плеч и позвоночника передумали.

«Вся ваша грудная клетка в трещинах и затянувшихся шрамах. Очевидно, что на вас напали, и то, что с вами произошло, было тяжким преступлением», — сказал врач.

По словам Стоун, у нее была возможность выдвинуть обвинения, однако, поскольку прошло уже десять лет и поскольку она публичная персона, актриса отказалась от этого.

При этом, утверждает звезда, у нее хватало косвенных улик для возбуждения дела. На вопрос о том, было ли случившееся домашним насилием, Стоун ответила: «Я не имею права об этом говорить».

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