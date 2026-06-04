Президент Финляндии предложил пригласить в Евросоюз Канаду 4 4.06.2026, 18:07

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Фото: Getty Images

И еще четыре страны.

Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Европейскому Союзу следует значительно расшириться и в будущем объединить около 40 государств. По его мнению, это поможет ЕС укрепить свои позиции на международной арене и стать более влиятельной силой в мире, пишет CNBC.

Выступая на энергетическом форуме Eurelectric Power Summit в Хельсинки, Стубб назвал страны, которые могли бы в перспективе присоединиться к Европейскому союзу или установить особенно тесные отношения с ним. Среди них — Великобритания, Канада, Турция, Норвегия и Исландия.

По словам финского лидера, в настоящее время существует благоприятный момент для расширения ЕС, поскольку война в Украине и изменения в политике США заставляют многие страны по-новому оценивать преимущества сотрудничества с Европейским Союзом.

Отдельно он отметил, что Великобританию, которая вышла из ЕС в 2020 году, следует снова максимально приблизить к европейскому сообществу. Говоря о Канаде, Стубб в шутку заметил, что ей было бы лучше стать 28‑м членом Европейского союза, чем войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51‑го штата, намекая на недавние заявления президента США Дональда Трампа.

Финский президент также призвал не забывать о Турции, которая уже давно остается кандидатом на вступление в ЕС. По его мнению, эта страна имеет большое значение для безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей интеграции стран Западных Балкан.

Среди северных стран Стубб выделил Исландию, где планируется референдум по вопросу начала переговоров о вступлении в ЕС, а также Норвегию, которая также пересматривает свои отношения с Европейским Союзом.

В то же время он признал, что пока нет конкретного плана, как и когда можно реализовать такую масштабную идею. Однако, по его мнению, Европа должна мыслить более широко и действовать более решительно, если хочет сохранить свое влияние в мире.

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