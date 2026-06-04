Истребители Франции 11 раз за неделю перехватили российские самолеты 1 4.06.2026, 18:17

Авиация РФ нарушала воздушное пространство над странами Балтии

Французские военные самолеты за прошедшую неделю поднимались в воздух не менее 11 раз в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда. Об этом заявил представитель вооруженных сил Франции Гийом Верне, передает Reuters.

Французский представитель заявил, что «провокаций» стало больше, чем обычно.

Самолеты Франции патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В рамках миссии НАТО пилоты пытаются перехватить неопознанные самолеты, например, российские.

«Чрезвычайно большое количество перехватов может сигнализировать о том, что Москва пытается продемонстрировать свою силу именно в ту неделю, когда она принимала ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум», — отметил Гийом Верне.

Французский отряд, по его словам, обнаружил российские самолеты, которые летели без планов полетов и радиосвязи. Среди перехваченных самолетов были вооруженные истребители, разведывательные и транспортные самолеты.

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