Польские истребители F-16 перехватили российские Су-30 над Балтийским морем
- 24.04.2026, 19:48
Авиация РФ летела без поданного плана полета и с выключенными транспондерами.
В пятницу, 24 апреля, истребители F-16 Польши перехватили и сопроводили два российских боевых самолета Су-30, пролетевших над Балтийским морем.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что авиация РФ летела в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенными транспондерами. Нарушение воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
В ведомстве добавили: такие перехваты являются элементом системы безопасности воздушного пространства и направлены на идентификацию объектов, которые не соблюдают международные авиационные процедуры. Эти действия позволяют осуществлять постоянную оценку ситуации и поддерживать безопасность в воздушном пространстве.