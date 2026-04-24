Польские истребители F-16 перехватили российские Су-30 над Балтийским морем 24.04.2026, 19:48

Авиация РФ летела без поданного плана полета и с выключенными транспондерами.

В пятницу, 24 апреля, истребители F-16 Польши перехватили и сопроводили два российских боевых самолета Су-30, пролетевших над Балтийским морем.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что авиация РФ летела в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенными транспондерами. Нарушение воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

В ведомстве добавили: такие перехваты являются элементом системы безопасности воздушного пространства и направлены на идентификацию объектов, которые не соблюдают международные авиационные процедуры. Эти действия позволяют осуществлять постоянную оценку ситуации и поддерживать безопасность в воздушном пространстве.

