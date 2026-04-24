Российские богачи начали скупать бункеры в Новой Зеландии 4 24.04.2026, 20:42

На случай третьей мировой войны.

Пока диктатор РФ Владимир Путин окружает свою резиденцию на Валдае дополнительными системами ПВО для защиты от украинских дронов и ракет, другие богатые россияне вкладывают миллионы рублей в дома с подземными бункерами в Новой Зеландии. Об этом, как утверждает Shot, ему рассказали в местных риелторских агентствах. По информации канала, бизнесмены из РФ скупают недвижимость, спрос на которую в Новой Зеландии за последнее время взлетел втрое, «на случай третьей мировой войны» и на фоне пока не завершенной войны в Иране. Стоимость подобных жилищ варьируется от 23 до 200 млн рублей, рассказали агенты.

Дешевле всего обойдется бункер в виде небольшой комнаты со взрывоустойчивым и газонепроницаемым люком и не пропускающей воду композитной конструкцией. В нее можно вмонтировать системы фильтрации воздуха (химические, биологические, радиологические и др.), а также «взрывные фитинги», мешающие распространению огня и искр. Следующий ценовой сегмент — полноценные подземные квартиры с разными отсеками — жилым, техническим, кухней и т. п. В продвинутых вариантах защищенного жилища на длительное время можно поселить многодетные семьи и группы людей.

По словам риелторов, коттеджи с подземными бункерами показывают только «элитным клиентам после верификации». Есть также вариант с достройкой укрытия к уже готовому дому, за это придется отдать от 4 до 40 млн рублей.

Обычно состоятельные россияне приобретают земельные участки в новозеландских городах, где уже есть русскоязычное сообщество, таких как Окленд, Веллингтон и Крайстчерч, а затем строят на них дома с бункерами площадью около 100 кв. метров, отмечает Shot.

Ранее канал сообщал, что спрос на защищенные убежища взлетел в разы и в России. Московские крупные бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники стали интересоваться покупкой бункеров из опасений перерастания войн в Украине и Иране в глобальный конфликт.

Базовые варианты укрытий — компактные укрепленные конструкции на двоих с минимальным набором удобств — начинаются от 2 млн рублей «под ключ». Более дорогие варианты стоимостью от 20 млн рублей — это, как и в Новой Зеландии, полноценные подземные квартиры, возводящиеся с применением железобетонных конструкций по технологиям строительства метро. Бункеры, которые рассчитаны на автономное существование на протяжении нескольких месяцев, оснащают запасами воды и топлива, автономными системами жизнеобеспечения и герметичной вентиляцией.

