Когда Украина получит первый транш из «военной» части кредита ЕС на €90 млрд 24.04.2026, 22:15

СМИ узнали.

Первый транш «военной» части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и будет предоставлен Украине не позднее июня. Об этом сообщает «Европейская правда».

По информации издания, точная дата предоставления средств пока неизвестна, поскольку процесс предусматривает выполнение нескольких процедур. В частности, Украина должна открыть специальный банковский счет в ЕС, а именно в немецком Deutsche Bundesbank.

Хотя эта процедура могла бы занять несколько месяцев, Украина и Германия договорились ускорить процесс. Кроме того, Киев обязан предоставить ЕС доступ к мониторингу расходов с этого счета.

ЕС также сообщил, что Украина уже имеет возможность заключать контракты на поставку вооружений и оплачивать их из полученных средств, поскольку условия кредита позволяют финансировать военные заказы, начиная с января этого года.

Первый оборонный транш будет использован для закупки дронов, произведенных в Украине. График следующих выплат «военной» части кредита еще не утвержден, но они должны происходить быстрее. По данным ЕП, в следующий пакет могут войти боеприпасы, дроны и средства противовоздушной обороны.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что был разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — 90 млрд евро на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне 2026 года.

22 апреля сообщалось, что послы ЕС на заседании согласовали выделение Украине кредита в 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России.

Законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

