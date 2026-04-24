24 апреля 2026, пятница, 23:22
Бывший игрок «Челси» подписал контракт с БАТЭ

  • 24.04.2026, 23:31
Борисовский клуб усилился ивуарийским полузащитником.

В борисовском клубе сообщили, что контракт с БАТЭ заключил 29-летний ивуарийский полузащитник Викторьен Ангбан.

Он родился в Бинжервиле, а в 15-летнем возрасте (в 2012 году) присоединился к юношеской академии лондонского «Челси». Более того, в Англии он получил разрешение на работу и в 2015 году подписал официальный контракт с клубом из Лондона.

Но затем юноша был отдан в аренду бельгийскому клубу «Сент-Трюйден». Потом в его карьере были и другие клубы. Например, французский «Мец», в котором играл до лета 2021 года. Затем судьба занесла его в российский «Сочи». На три года. После этого на правах аренды провел сезон в махачкалинском «Динамо». И вот теперь открыта новая страница карьеры, уже в Борисове.

