Бывший игрок «Челси» подписал контракт с БАТЭ 24.04.2026, 23:31

Борисовский клуб усилился ивуарийским полузащитником.

В борисовском клубе сообщили, что контракт с БАТЭ заключил 29-летний ивуарийский полузащитник Викторьен Ангбан.

Он родился в Бинжервиле, а в 15-летнем возрасте (в 2012 году) присоединился к юношеской академии лондонского «Челси». Более того, в Англии он получил разрешение на работу и в 2015 году подписал официальный контракт с клубом из Лондона.

Но затем юноша был отдан в аренду бельгийскому клубу «Сент-Трюйден». Потом в его карьере были и другие клубы. Например, французский «Мец», в котором играл до лета 2021 года. Затем судьба занесла его в российский «Сочи». На три года. После этого на правах аренды провел сезон в махачкалинском «Динамо». И вот теперь открыта новая страница карьеры, уже в Борисове.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com