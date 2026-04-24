закрыть
24 апреля 2026, пятница, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский объявил о запуске стратегического партнерства с Саудовской Аравией

  • 24.04.2026, 23:44
Зеленский объявил о запуске стратегического партнерства с Саудовской Аравией

Президент Украины раскрыл три направления.

Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности в трех направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его Telegram-канал.

По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.

Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы по безопасности в сфере защиты неба, укрепление устойчивости энергосистемы и вопросы глобальной продовольственной безопасности.

«Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров. Определили задачи для наших команд, и рассчитываю на оперативное и полное выполнение», - отметил президент.

Зеленский отметил, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.

Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

«Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность «, - добавил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

