Зеленский объявил о запуске стратегического партнерства с Саудовской Аравией
- 24.04.2026, 23:44
Президент Украины раскрыл три направления.
Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности в трех направлениях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его Telegram-канал.
По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.
Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы по безопасности в сфере защиты неба, укрепление устойчивости энергосистемы и вопросы глобальной продовольственной безопасности.
«Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров. Определили задачи для наших команд, и рассчитываю на оперативное и полное выполнение», - отметил президент.
Зеленский отметил, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.
Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
«Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность «, - добавил Зеленский.