24 апреля 2026, пятница, 23:22
Евросоюз готовится применить статью о взаимной обороне

  • 24.04.2026, 22:37
Речь идет о разработке конкретных процедур для внедрения этой нормы на практике.

Европейский Союз намерен превратить свою статью о взаимной обороне в рабочий механизм. Об этом заявили по итогам неформального саммита на Кипре 23-24 апреля лидеры ЕС. Речь идет о разработке конкретных процедур для внедрения этой нормы на практике. «Статья 42.7 не может оставаться теоретической, - заявил на итоговой пресс-конференции президент Кипра, председательствующего в Совете ЕС, Никос Христодулидис. - Она должна обрести содержание».

В Евросоюзе уже разрабатывают практическое пособие, которое должно определить, как именно и в каких условиях запускается механизм взаимной помощи, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что проблема заключается не в отсутствии обязательств, а в их применении: «В договоре очень четко прописано, что именно должно быть сделано, но не ясно, когда именно и кто что делает», передает DW.

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц на отдельной пресс-конференции подчеркнул, что усиление европейской обороны должно происходить в тесной координации с НАТО. Европа должна «значительно больше делать для собственной безопасности», оставаясь при этом в рамках трансатлантических обязательств, отметил Мерц.

Дискуссия проходила на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое стало одной из главных тем встречи. В Евросоюзе обсуждают его возможную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о многосторонней миссии с участием более чем 50 стран, которая может быть развернута при наличии необходимых условий безопасности.

«Европейский Союз не является стороной конфликта, но станет частью его решения», - заявил Кошта. Одновременно он перечислил приоритеты ЕС: восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, достижение устойчивого прекращения огня и предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.

Конфликт уже ощутимо повлиял на европейскую экономику. По словам фон дер Ляйен, расходы ЕС на энергоносители резко увеличились: «Наши затраты на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 25 миллиардов евро с начала кризиса - всего за 54 дня». Комментируя ситуацию вокруг Ирана, лидеры ЕС подчеркнули, что говорить о смягчении санкций преждевременно.

Отдельно лидеры Евросоюза говорили о поддержке Украины, подтвердив непоколебимость позиции Брюсселя. И вновь подчеркнули, что процесс ее вступления в ЕС остается длительным и основанным на выполнении условий.

Также обсуждался будущий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы. Страны блока рассчитывают согласовать его до конца текущего года, причем ключевым элементом финансирования должны стать новые собственные ресурсы ЕС - то есть доходы его бюджета, не зависящие напрямую от взносов стран-членов, например поступления от общеевропейских налогов, пошлин или сборов.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук