Евросоюз готовится применить статью о взаимной обороне 2 24.04.2026, 22:37

Речь идет о разработке конкретных процедур для внедрения этой нормы на практике.

Европейский Союз намерен превратить свою статью о взаимной обороне в рабочий механизм. Об этом заявили по итогам неформального саммита на Кипре 23-24 апреля лидеры ЕС. Речь идет о разработке конкретных процедур для внедрения этой нормы на практике. «Статья 42.7 не может оставаться теоретической, - заявил на итоговой пресс-конференции президент Кипра, председательствующего в Совете ЕС, Никос Христодулидис. - Она должна обрести содержание».

В Евросоюзе уже разрабатывают практическое пособие, которое должно определить, как именно и в каких условиях запускается механизм взаимной помощи, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что проблема заключается не в отсутствии обязательств, а в их применении: «В договоре очень четко прописано, что именно должно быть сделано, но не ясно, когда именно и кто что делает», передает DW.

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц на отдельной пресс-конференции подчеркнул, что усиление европейской обороны должно происходить в тесной координации с НАТО. Европа должна «значительно больше делать для собственной безопасности», оставаясь при этом в рамках трансатлантических обязательств, отметил Мерц.

Дискуссия проходила на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое стало одной из главных тем встречи. В Евросоюзе обсуждают его возможную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о многосторонней миссии с участием более чем 50 стран, которая может быть развернута при наличии необходимых условий безопасности.

«Европейский Союз не является стороной конфликта, но станет частью его решения», - заявил Кошта. Одновременно он перечислил приоритеты ЕС: восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, достижение устойчивого прекращения огня и предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.

Конфликт уже ощутимо повлиял на европейскую экономику. По словам фон дер Ляйен, расходы ЕС на энергоносители резко увеличились: «Наши затраты на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 25 миллиардов евро с начала кризиса - всего за 54 дня». Комментируя ситуацию вокруг Ирана, лидеры ЕС подчеркнули, что говорить о смягчении санкций преждевременно.

Отдельно лидеры Евросоюза говорили о поддержке Украины, подтвердив непоколебимость позиции Брюсселя. И вновь подчеркнули, что процесс ее вступления в ЕС остается длительным и основанным на выполнении условий.

Также обсуждался будущий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы. Страны блока рассчитывают согласовать его до конца текущего года, причем ключевым элементом финансирования должны стать новые собственные ресурсы ЕС - то есть доходы его бюджета, не зависящие напрямую от взносов стран-членов, например поступления от общеевропейских налогов, пошлин или сборов.

