Глава ОАЭ объявил о передаче управления страной ИИ 3 24.04.2026, 21:38

В течение двух лет.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены в течение двух лет перевести до 50% государственных сервисов и операций на автономные системы искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива реализуется по поручению президента страны Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и стала частью масштабной реформы государственного управления. Об этом сообщает издание Gulf News.

О планах объявил вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, подчеркнув, что речь идет о создании новой модели управления, основанной на так называемых «агентных» ИИ-системах. По его словам, такие технологии способны самостоятельно выполнять задачи, управлять процессами и участвовать в принятии решений без вмешательства человека.

«Передовые системы ИИ уже способны отслеживать изменения, проводить анализ, давать рекомендации и выполнять последовательности действий без участия человека. ИИ станет исполнительным партнером правительства, помогая принимать решения, повышать качество услуг и эффективность операций, а также оценивать результаты и вносить улучшения в режиме реального времени», – заявил он в X (Twitter).

В рамках реформы деятельность министров и руководителей ведомств будет оцениваться по скорости внедрения новых стандартов и использованию ИИ в работе. Все сотрудники федеральных органов власти пройдут специализированное обучение, направленное на развитие компетенций в области искусственного интеллекта. Власти рассчитывают, что программа станет одной из крупнейших трансформаций государственного управления в мире.

Помимо прочих, в комментариях под постом Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума отметился и глава Telegram Павел Дуров. Он назвал решение «потрясающим».

«ОАЭ становятся непобедимыми», – добавил он.

