Пашинян попросил армян не искать родину за рубежом 2 24.04.2026, 21:16

1,020

По его словам, армянский народ должен выйти из логики вечного изгнания и скитаний.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян отказаться от поиска родины за пределами республики. Об этом он заявил в послании по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года, передает News.am.

«Дорогой народ, величайшее чаяние нашего народа реализовано: у нас есть государство и у нас есть мир. Государство и мир — это гарантии того, что Геноцид армян больше не повторится. Для реализации этой исторической цели нам необходимо прекратить поиск родины за пределами международно признанной территории Республики Армения в 29 743 квадратных километра», — сказал Пашинян.

Он отметил, что территория страны «не мала для процветания и развития армянского народа», но сегодня десятки поселений пустуют, а государство в целом недостаточно заселено.

По его словам, причиной этого было отсутствие мира. Основываясь на этом осознании, армянский народ должен выйти из логики вечного изгнания и скитаний, заключил премьер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com