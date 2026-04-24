Пашинян попросил армян не искать родину за рубежом

Пашинян попросил армян не искать родину за рубежом2
- 24.04.2026, 21:16
По его словам, армянский народ должен выйти из логики вечного изгнания и скитаний.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян отказаться от поиска родины за пределами республики. Об этом он заявил в послании по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года, передает News.am.
«Дорогой народ, величайшее чаяние нашего народа реализовано: у нас есть государство и у нас есть мир. Государство и мир — это гарантии того, что Геноцид армян больше не повторится. Для реализации этой исторической цели нам необходимо прекратить поиск родины за пределами международно признанной территории Республики Армения в 29 743 квадратных километра», — сказал Пашинян.
Он отметил, что территория страны «не мала для процветания и развития армянского народа», но сегодня десятки поселений пустуют, а государство в целом недостаточно заселено.
По его словам, причиной этого было отсутствие мира. Основываясь на этом осознании, армянский народ должен выйти из логики вечного изгнания и скитаний, заключил премьер.