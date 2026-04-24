Главу ВМС США уволили из-за мечты Трампа о линкорах с лазерами 6 24.04.2026, 22:02

Программа оказалась заведомо нереализуемой в указанные сроки.

Министр ВМС США Джон Фелан был отправлен в отставку из-за того, что президента Дональда Трампа не устроила осуществляемая министром реализация программы строительства нового класса линкоров, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Wall Street Journal в свою очередь сообщает, что Фелан вступил в конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом, который требовал его отстранения. Однако, будучи давним другом Трампа, Фелан рассчитывал, что президент спасет его от увольнения.

Трамп изначально поставил Фелану задачу с невыполнимыми сроками создания кораблей. Они, по замыслу президента США, должны были стать «самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз более мощными, чем любой когда-либо построенный линкор».

В итоге Фелан так и не смог разработать план по поставке кораблей в указанные президентом США невозможные сроки, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленные источники. NYT отмечает, что переломный момент для Фелана наступил в последние две недели.

Издание напоминает, что Фелан отвечал за крупные инвестиции в новые корабли, которые Трамп назвал «золотым флотом». Президент США утверждал, что он лично участвовал в разработке нового класса кораблей, названных в его честь. «Я хочу, чтобы этот корабль выглядел великолепно, понимаете», — говорил Трамп.

Согласно данным бюджетного управления конгресса, администрация Трампа запрашивает $65,8 млрд на судостроение. По словам представителей ВМС, в 2028-м финансовом году флот запросит $17 млрд на строительство первого корабля класса «Трамп». Однако, как заявляют высокопоставленные военные, судостроительная промышленность США не в состоянии построить такой корабль.

NYT пишет, что, по замыслу Трампа, корабль должен иметь вес до 40 тыс. т и оснащаться новым высокотехнологичным вооружением, таким как лазеры, гиперзвуковые ракеты и рельсотроны. Большинство из этих технологий все еще находятся в разработке, и до их внедрения пройдут годы, отмечает издание.

Согласно NYT, Джон Фелан понял, что американское судостроение не сможет реализовать подобный проект, и предложил Трампу использовать европейские верфи. Трамп отклонил это предложение.

В итоге он решил, что ВМС нужен новый руководитель. По словам чиновников, которые приводит NYT, 22 апреля Фелан узнал, что его увольняют, и отправился в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. WSJ пишет, что министр больше часа просидел в холле западного крыла Белого дома, но встреча не состоялась. Трамп позже позвонил ему, чтобы подтвердить, что Фелан уволен, пишет NYT.

Axios также сообщало, что Пит Хегсет считал, что министр ВМС слишком часто обходил цепочку командования благодаря прямому контакту с Дональдом Трампом. Согласно WSJ, именно Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг убедили Трампа, что Фелан недостаточно быстро продвигается в реализации приоритетных задач в области судостроения. Издание называет произошедшее свидетельством того, что Хегсет по-прежнему пользуется поддержкой Трампа.

«Подписав приказ об увольнении Фелана, президент встал на сторону Хегсета, а не своего друга и соседа, который пожертвовал миллионы долларов на его предвыборную кампанию», — пишет WSJ.

Исполняющим обязанности министра ВМС станет заместитель бывшего министра Хунг Као.

Трамп анонсировал строительство «золотого флота» в конце 2025 года. По словам президента США, два военных корабля «совершенно нового класса» будут оснащены гиперзвуковым оружием и лазерами и смогут нести ядерное вооружение и крылатые ракеты.

