24 апреля 2026, пятница, 23:21
В Минске открыли сезон фонтанов

  • 24.04.2026, 21:56
Фотофакт.

24 апреля в Минске официально начался сезон работы городских фонтанов, пишет издание Times.by.

Всего на балансе «Минскзеленстроя» находится 42 фонтана, которые располагаются в крупных парках и скверах города. Из них три пока не работают, так как находятся на реконструкции. Например, фонтан «Столица» планируют запустить после ремонта в ближайшее время, а еще два — возле ДК МАЗ и на улице Петра Глебки — будут фактически перестроены заново с заменой оборудования и коммуникаций.

Большинство фонтанов будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, но в выходные и праздники график может меняться.

К открытию сезона в Минске готовились заранее: чистили форсунки, обслуживали насосы, ремонтировали водопроводы и проверяли безопасность оборудования.

Среди минских фонтанов есть и особенно примечательные. Самый высокий — «Ширма» возле Национальной библиотеки, где струи воды достигают около 20 метров. Самая большая чаша находится возле Большого театра, а один из самых сложных по конструкции — фонтан «Победа» в одноименном парке.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук