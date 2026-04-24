В Минске открыли сезон фонтанов 1 24.04.2026, 21:56

Фотофакт.

24 апреля в Минске официально начался сезон работы городских фонтанов, пишет издание Times.by.

Всего на балансе «Минскзеленстроя» находится 42 фонтана, которые располагаются в крупных парках и скверах города. Из них три пока не работают, так как находятся на реконструкции. Например, фонтан «Столица» планируют запустить после ремонта в ближайшее время, а еще два — возле ДК МАЗ и на улице Петра Глебки — будут фактически перестроены заново с заменой оборудования и коммуникаций.

Большинство фонтанов будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, но в выходные и праздники график может меняться.

К открытию сезона в Минске готовились заранее: чистили форсунки, обслуживали насосы, ремонтировали водопроводы и проверяли безопасность оборудования.

Среди минских фонтанов есть и особенно примечательные. Самый высокий — «Ширма» возле Национальной библиотеки, где струи воды достигают около 20 метров. Самая большая чаша находится возле Большого театра, а один из самых сложных по конструкции — фонтан «Победа» в одноименном парке.

