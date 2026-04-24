24 апреля 2026, пятница, 23:21
Миллионера из США во время охоты на антилоп затоптали слоны

  • 24.04.2026, 21:30
Миллионера из США во время охоты на антилоп затоптали слоны

Это произошло в Габоне.

Владелец виноградников в Калифорнии Эрни Дозио погиб в Габоне после нападения пяти слонов. Миллионер погиб в тропическом лесу Лопе-Оканда сообщает Daily Mail со ссылкой на организатора сафари Collect Africa.

Бизнесмен находился на охоте на редкого желтоспинного дукера, более известного как лесная антилопа, и карликового лесного буйвола. Стоимость сафари на человека составляла около $40 тыс. Вместе с предпринимателем был профессиональный охотник-проводник. Внезапно из густого подлеска появились пять слоних со слоненком. Животные, защищая детеныша, сразу же атаковали группу.

Как пишет издание, профессиональный охотник был отброшен в сторону и серьезно ранен, потеряв свою мощную винтовку. У Дозио осталось только ружье-дробовик, которое он использовал для охоты на антилоп. Слоны затоптали его насмерть.

«Эрни охотился с тех пор, как мог держать ружье. У него много трофеев из Африки и США. Многие не одобряют охоту на крупную дичь, но все его сафари были строго лицензированы и проводились в рамках регулирования численности животных», — сообщил Daily Mail знакомый погибшего.

По информации издания, основной источник состояния погибшего — компания Pacific AgriLands. Предприятие располагало виноградником площадью 12 тыс. акров в Модесто (Калифорния), а также специализировалось на управлении другими виноградниками и поставках оборудования для сбора урожая.

Тело погибшего репатриируют в Калифорнию при содействии посольства США в Габоне.

