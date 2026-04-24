Le Figaro: Франция предложит Греции передать Украине все истребители Mirage
- 24.04.2026, 22:54
Париж взамен готов передать Афинам истребители Rafale по сниженной цене.
Франция предложила Греции сделку о передаче всех её истребителей Mirage 2000 Украине. Афины взамен получат выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Грецию в пятницу и субботу, 24-25 апреля. СМИ предполагает, что лидер страны предложит греческому правительству обмен всех их 43 самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене.
Речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 старших Mirage 2000 EGM/BGM. Однако, вероятно, не все они боеспособны, так как старые версии уже выведены из эксплуатации.
Париж предложит поставить Афинам «подобное количество» истребителей Rafale по сниженной цене.
Конкретные условия сделки и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами во время переговоров.
Обмен Mirage на Rafale позволит 114-й греческой истребительной эскадрилье полностью укомплектовать две эскадрильи в общей сложности 36 самолётами Rafale.