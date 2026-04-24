Le Figaro: Франция предложит Греции передать Украине все истребители Mirage 24.04.2026, 22:54

Париж взамен готов передать Афинам истребители Rafale по сниженной цене.

Франция предложила Греции сделку о передаче всех её истребителей Mirage 2000 Украине. Афины взамен получат выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Грецию в пятницу и субботу, 24-25 апреля. СМИ предполагает, что лидер страны предложит греческому правительству обмен всех их 43 самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене.

Речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 старших Mirage 2000 EGM/BGM. Однако, вероятно, не все они боеспособны, так как старые версии уже выведены из эксплуатации.

Париж предложит поставить Афинам «подобное количество» истребителей Rafale по сниженной цене.

Конкретные условия сделки и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами во время переговоров.

Обмен Mirage на Rafale позволит 114-й греческой истребительной эскадрилье полностью укомплектовать две эскадрильи в общей сложности 36 самолётами Rafale.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com