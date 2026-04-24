24 апреля 2026, пятница, 23:22
  • 24.04.2026, 22:54
Le Figaro: Франция предложит Греции передать Украине все истребители Mirage

Париж взамен готов передать Афинам истребители Rafale по сниженной цене.

Франция предложила Греции сделку о передаче всех её истребителей Mirage 2000 Украине. Афины взамен получат выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Грецию в пятницу и субботу, 24-25 апреля. СМИ предполагает, что лидер страны предложит греческому правительству обмен всех их 43 самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене.

Речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 старших Mirage 2000 EGM/BGM. Однако, вероятно, не все они боеспособны, так как старые версии уже выведены из эксплуатации.

Париж предложит поставить Афинам «подобное количество» истребителей Rafale по сниженной цене.

Конкретные условия сделки и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами во время переговоров.

Обмен Mirage на Rafale позволит 114-й греческой истребительной эскадрилье полностью укомплектовать две эскадрильи в общей сложности 36 самолётами Rafale.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук