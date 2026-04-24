Instagram запустил соцсеть с исчезающими фотографиями
- 24.04.2026, 22:09
Приложение называется Instants.
Компания Instagram начала тестирование нового приложения Instants для обмена фотографиями, сообщает (TechCrunch https://techcrunch.com/2026/04/23/instagram-tests-a-new-instants-app-for-sharing-disappearing-photos/). Сервис уже доступен пользователям в Испании и Италии и позволяет отправлять снимки, которые можно просмотреть только один раз, при этом они остаются доступными в течение 24 часов.
Приложение ориентировано на быстрые и спонтанные публикации: пользователи делают фото одним нажатием без возможности редактирования или загрузки изображений из галереи. Допускается только добавление текста, а все снимки создаются исключительно через встроенную камеру. В компании подчеркивают, что Instants задуман как инструмент для более «живого» и непринужденного общения, в отличие от основного Instagram с его отредактированным контентом.
Новый сервис во многом вдохновлен такими платформами, как Snapchat, Locket и BeReal, которые делают ставку на аутентичность и исчезающий контент. Ранее Instants уже тестировался как встроенная функция внутри Instagram, однако теперь доступен и как отдельное приложение на iOS и Android.
Пользователи могут делиться такими публикациями с взаимными подписчиками или списком «Близкие друзья», который синхронизирован между приложениями. В компании отмечают, что проект находится на стадии эксперимента и развивается в нескольких вариантах, чтобы понять, какие функции будут наиболее востребованы.