24 апреля 2026, пятница, 23:22
В Гродненском районе на поле нашли 50-килограммовую авиабомбу

5
  24.04.2026, 22:26
  • 1,882
В Гродненском районе на поле нашли 50-килограммовую авиабомбу

Фотофакт.

На поле возле деревни Казимировка Гродненского района нашли авиационную бомбу массой около 50 килограммов, сообщили в УВД.

Инцидент произошел 23 апреля около трех часов дня. Находку заметил работник местного сельхозпредприятия во время земляных работ. После обнаружения подозрительного предмета он сообщил о случившемся в милицию.

На место оперативно прибыл участковый инспектор. Территорию, где находился боеприпас, оцепили и взяли под охрану до прибытия саперно-пиротехнической группы.

По предварительной информации, речь идет о боеприпасе времен Великой Отечественной войны, который находился в земле и был поднят на поверхность во время обработки поля.

В результате происшествия никто не пострадал.

