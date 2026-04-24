В Гродненском районе на поле нашли 50-килограммовую авиабомбу

В Гродненском районе на поле нашли 50-килограммовую авиабомбу5
- 24.04.2026, 22:26
- 1,882
Фотофакт.
На поле возле деревни Казимировка Гродненского района нашли авиационную бомбу массой около 50 килограммов, сообщили в УВД.
Инцидент произошел 23 апреля около трех часов дня. Находку заметил работник местного сельхозпредприятия во время земляных работ. После обнаружения подозрительного предмета он сообщил о случившемся в милицию.
На место оперативно прибыл участковый инспектор. Территорию, где находился боеприпас, оцепили и взяли под охрану до прибытия саперно-пиротехнической группы.
По предварительной информации, речь идет о боеприпасе времен Великой Отечественной войны, который находился в земле и был поднят на поверхность во время обработки поля.
В результате происшествия никто не пострадал.